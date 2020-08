Itinerari letterari a San Giovanni: tra gli ospiti Cristiano Cavina e Roberto Mercadini

Eventi

San Giovanni in Marignano

07 Agosto 2020

Roberto Mercadini, tra i protagonisti degli "Itinerari letterari" di San Giovanni in Marignano.

Gli "Itinerari Letterari" tornano, per il terzo anno, a percorrere San Giovanni in Marignano e lo fanno, per la prima volta, in piena estate.



«A fare da filo conduttore quest’anno- spiega Emiliano Visconti di Rapsodia - troveremo esseri quasi mitologici che ci porteranno alla scoperta di Storie di umani quasi comuni perché ciò che accomuna i cinque incontri che si succederanno è la presenza, nei romanzi di cui si parlerà e non solo, di storie apparentemente comuni, appunto, come quasi tutte le storie di ognuno di noi, che, però, nel momento in cui si fanno letteratura, diventano, appunto, quasi comuni, dove tutto l’accento è sulla parola quasi».



«Dopo la sospensione della rassegna, a causa dell'emergenza Covid, si è lavorato con impegno e determinazione, per riuscire a dare vita a questa edizione, rinnovata negli autori, nei tempi ed anche nello spazio, sperando che possa coinvolgere ed appassionare ancora una volta», spiega l'amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano.



IL PROGRAMMA. Ad aprire il percorso un libro che traccia il solco di questa edizione: l’11 agosto "Prima di noi", ultimo lavoro di Giorgio Fontana, una delle penne più incisive della letteratura italiana contemporanea, romanzo che narra le vicissitudini, quasi comuni, appunto, della famiglia Sartori, le cui generazioni si inanellano per attraversare tutto il Novecento.



A seguire, il 18 agosto, salirà sul palco Roberto Mercadini, monologhista orami più che noto, che da uno dei suoi monologhi più ambiziosi ha tratto un libro che cattura il lettore fin dal titolo che ti esplode in mano: "Bomba Atomica".



Il 25 agosto sarà protagonista Cristiano Cavina con "Fame chimica".



Gli Itinerari Letterari chiuderanno martedì 1 settembre con

Valerio Corzani di Radio 3, che parlerà del noto e apprezzato scrittore e traduttore giapponese Haruki Murakami.