Sinergia costa-entroterra: turisti riccionesi in visita a Montefiore Conca

Attualità

Montefiore Conca

| 12:50 - 07 Agosto 2020

Foodtour a Montefiore Conca.

Dalle 'cooking class' di piadina romagnola in compagnia delle Azdore di Food In Tour, fino alla cena a lume di candela nella cornice romantica e suggestiva del Castello Malatestiano.



Il mare incontra alla collina, per dare la possibilità ai turisti della Riviera di immergersi nelle atmosfere uniche dell'entroterra. Nasce dalla collaborazione tra amministrazione comunale di Montefiore, Federalberghi di Riccione, Mare Collina Tour Travel di Costa Hotels Riccione e la locanda 'Il Grillo' la nuova iniziativa che farà tappa a Montefiore Conca mercoledì 12 agosto prossimo.



Gli ospiti delle strutture ricettive della Perla Verde avranno l'occasione di trascorrere una serata speciale alla scoperta dei segreti e i tesori storici e culturali del borgo della Valconca, con la sua caratteristica Rocca, teatro di importanti avvenimenti storici, di miti e leggende Il tutto 'condito' dai sapori della tradizione locale e dai migliori prodotti del territorio.



Bruno Bernabei (direttore di Costa Hotels e Food in Tour) commenta: "Per noi di Costa Hotels e Food In Tour Riccione è motivo di orgoglio organizzare questo evento a Montefiore Conca e per questo ringraziamo l'amministrazione comunale per la sua collaborazione. L'evento metterà insieme i residenti e turisti del mare per una sera nella splendida e suggestiva cornice della Rocca di Montefiore, dove nel 2000 il Consorzio Costa Hotels ha iniziato la sua attività di club prodotto mettendo insieme il mare con la collina e unendo enogastronomia, cultura, destinazione territoriale, turismo esperienziale e naturalistico".



IL PROGRAMMA. I turisti arriveranno in Montefiore in navetta. A partire dalle 20 piazza della Libertà ospiterà una ricca cena romagnola a lume di candela che darà la possibilità di degustare alcuni piatti tipici, come le tagliatelle al ragù dell'Azdora, cassoni, affettati e carne, dolce del contadino oltre all'immancabile Sangiovese. Dalle 19 alle 20,00 ci sarà inoltre la possibilità di prendere parte alle visite guidate alla Rocca (prenotazione obbligatoria, prezzo del biglietto: 5 euro). Prenotazione obbligatoria, posti limitati.