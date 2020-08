Il Coro Città di Rimini in concerto alla Corte degli Agostiniani

Eventi

Rimini

| 12:45 - 07 Agosto 2020

Foto di repertorio.

Giovedì 13 agosto presso la Corte degli Agostiniani (via Cairoli, Rimini) il Coro Lirico Città di Rimini Amintore Galli, nell'ambito degli eventi di "E la chiamano Rimini. Artisti uniti per la città" si esibirà in un concerto di brani tratti dal repertorio lirico operistico, diretto dal Maestro Matteo Salvemini.



Il concerto previsto per le ore 21.00, a seguito della comunicazione sulle pagine Facebook del 'Coro Galli' e di 'Rimini all'Opera', è andato sold out nel giro di pochi giorni, pertanto è stato aggiunto un secondo spettacolo, alle ore 22.30 della stessa serata, per dare la possibilità di partecipazione anche alle persone che non sono riuscite a prenotarsi in tempo al primo spettacolo.



La partecipazione al concerto è gratuita; a causa delle restrizioni imposte dalle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, i posti sono limitati e non numerati ed è obbligatorio l'ingresso con mascherina.



Per accedere al secondo spettacolo è necessaria la prenotazione che può essere effettuata fino ad esaurimento posti, telefonando al numero 348 1634336 tutti i giorni dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.