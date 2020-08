Usano il monopattino sulla corsia del Metromare. Dieci sanzionati

Attualità

Rimini

| 12:43 - 07 Agosto 2020

Tolleranza zero per chi percorre in monopattino o altri mezzi propri la corsia protetta del Metromare. Una decina di sanzioni sono già state elevate negli ultimi due giorni grazie alla sinergia fra personale presente sul percorso e forze dell’ordine, utilizzando anche il monitoraggio garantito dalle 98 telecamere presenti sul tragitto, oltre a quelle sui bus. I filmati saranno ora utili ad indentificare altri trasgressori, mentre saranno incrementati i controlli per evitare quello che si configura anche come interruzione del pubblico servizio. "E’ ben chiara la comunicazione sulla modalità di utilizzo del servizio ad ognuna delle 17 fermate del Metromare e non è tollerabile che vengano adottati comportamenti così irresponsabili, pericolosi anche per l’emulazione che possono generare. Le avvertenze sono segnalate agli accessi, pertanto chi le trasgredisce è ben cosciente delle violazioni compiute", precisa una nota dell'ufficio stampa di Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini.