Quarto appuntamento per Pennabilli in Cammino: itinerari tra natura e cultura

Eventi

Pennabilli

| 12:32 - 07 Agosto 2020

Scorcio di Pennabilli.

Quarto appuntamento per la rassegna "Pennabilli in cammino", itinerari tra natura e cultura con prenotazione obbligatoria, curati dai dall'Associazione Pro Loco Pennabilli. Un percorso ad anello con partenza e ritorno a Pennabilli su alcuni tratti del sentiero ideato da Tonino Guerra osservando lo splendido paesaggio rurale storico che caratterizza la valle del fiume Messa con i suoi antichi borghi, prati e siepi punteggiati di alberi da frutto.



Partenza: ore 15:00 - Fontana dei Billi

Durata: 4 h (comprensivo di soste e spiegazioni)

Difficoltà: T/E

Lunghezza: 5 km

Dislivello: 150 m

Adatto a: tutti, bambini dagli 10 anni in su

Cani: sì, sempre al guinzaglio



Cosa portare: scarponcini o scarpe da ginnastica con suola scolpita;

abbigliamento a strati; cappello e giacca antivento, kway o poncho;

acqua (almeno 1 litro a testa); mascherina e gel igienizzante



La guida Valentina Baldisserri è studentessa in Scienze Naturali presso l'Università di Bologna, esploratrice per passione, collabora con il Parco per il monitoraggio faunistico e cammina alla ricerca di borghi abbandonati, collezionando storie e aneddoti di vita contadina.



Per info e prenotazioni:

0541 928659

info@pennabilliturismo.it



7€ Intero

5€ daI 10 ai 14 anni e sopra i 65