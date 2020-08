Boom di iscritti al torneo del Circolo Tennis Cicconetti

Sport

Rimini

| 12:26 - 07 Agosto 2020

Lo staff del Ct Cicconetti.

Dopo la bella edizione del torneo nazionale Open femminile, vinta dall’argentina Paula Ormaechea, il Circolo Tennis Cicconetti si appresta ad organizzare un torneo dalle dimensioni record, un dato che la dice lunga sull’ottima condizione di salute del tennis nella Penisola. Scatta infatti domani (sabato) sui campi del Circolo riminese un’edizione record del 5° torneo nazionale di 3° (limitato al 3° gruppo) maschile, il trofeo “Gelateria 3 Bis” con ben 158 iscritti, con provenienza dei giocatori da tutta la Romagna ed anche dalle regioni limitrofe.



In cima alla lista dei favoriti i 3.3 Davide Colonna, Simone De Luigi, Cristian Dignatici, Alessandro Manco, Marco Manzaroli, Giacomo Matteini e due portacolori del Club organizzatore, Pietro Matteini e Pietro Vagnini, due giovani che in piena ascesa, che hanno portato la squadra del Ct Cicconetti alla finale regionale nel campionato italiano a squadre Under 16.