Pennabilli: dopo dieci anni riapre la stazione di servizio di Ponte Messa

Attualità

Pennabilli

| 12:22 - 07 Agosto 2020

Il nuovo distributore in località Ponte Messa.

Dopo dieci anni di chiusura, sabato 8 agosto riapre la stazione di servizio di Ponte Messa, nel comune di Pennabilli: «si riattiva un servizio di fondamentale importanza per la popolazione e per il polo industriale di Ponte Messa», commenta l'amministrazione comunale di Pennabilli. I lavori sono iniziati nel maggio scorso: il distributore di carburante, che sorge su un'area di oltre 900 mq, dotata di otto pistole di cui due ad alta portata per i mezzi pesanti, sarà gestita dalla società Visa Srl, di Gabriele Sabba e Zannoni carburanti. I gestori ringraziano «l’aministrazione comunale per il sostegno, e in particolare il Sindaco Mauro Giannini, che con la sua determinazione ha permesso di portare in porto il progetto».