Nuovo lungomare e vecchio commercio, abusivi vendono merce a Torre Pedrera. La segnalazione

Rimini

| 09:38 - 07 Agosto 2020

Alcune postazioni di vendita a Torre Pedrera.

Con lavori ancora in corso ed altri appena ultimati, il lungomare di Torre Pedrera ha visto in queste sere il ritorno del "mercato parallelo" con i venditori abusivi. La segnalazione Whatsapp allo 347 8809485 arriva da alcuni nostri lettori che lamentano la presenza dei venditori nelle aree appena sistemate del lungomare e l'assenza di controlli da parte degli organi preposti.

"Lungomare di Torre Pedrera nuovo negli arredi ed occupato dai soliti venditori abusivi... E di polizia nemmeno l'ombra...." dice un nostro lettore "Il nuovo lungomare di Torre Pedrera ora “arredato” anche dagli abusivi!! Bella pubblicità" gli fa eco un altro cittadino.







