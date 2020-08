Calcio Promozione: nel girone delle riminesi ci sarà anche il Gambettola

Sport

Gambettola

| 09:22 - 07 Agosto 2020

Foto di repertorio.

Anche il Gambettola parteciperà al prossimo campionato di Promozione, verosimilmente nel girone delle riminesi, che dovrebbe comprendere, oltre a Torconca, Vis Misano, Pietracuta, Sant'Ermete e Novafeltria, anche le ripescate Verucchio e Spontricciolo. Ieri (giovedì 6 agosto) il Gambettola ha depositato l'iscrizione al campionato. Risolti in positivo dunque i problemi societari: il calcio a Gambettola prosegue la sua storia.

Nei prossimi giorni la società diramerà un comunicato dove verrà svelato il nuovo organigramma. Il progetto sarà basato sulla linea verde, con tanti giovani in prima linea per difendere la permanenza in categoria.