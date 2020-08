Aumentano ancora i contagi, torna a segnare doppia cifra nel Riminese, + 402 in Italia  

Attualità

Rimini

| 08:36 - 07 Agosto 2020

Persone nel centro storico di Rimini.

Salgono ancora i contagi per coronavirus in Italia. Ieri si sono registrati 402 nuovi casi, 6 in più di mercoledì. Casi in tutte le Regioni e Rt sopra 1 in 12. Il Comitato tecnico scientifico il 7 marzo individuò 'le zone cui applicare le misure di contenimento della diffusione del virus'. L'indicazione era di misure differenziate per territori. Il 9 marzo il governo annuncia il lockdown totale dell'Italia. Le Regioni premono per eventi sportivi con il pubblico negli impianti dove il distanziamento è assicurato. Crescono i positivi anche nel riminese: ieri 10 nuovi casi, tutte persone asintomatiche di cui 9 emerse in seguito all’attività di contact tracing della Regione, e una con un un tampone pre ricovero.