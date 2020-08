FOTO Tanta gente, carri e clima di festa per il Carnevale in Rosa a Bellaria Igea Marina

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 08:17 - 07 Agosto 2020

Folla e atmosfera di festa a Bellaria Igea Marina per la seconda giornata del Carnevale in Rosa. La manfestazione andata in scena giovedì sera, ha visto la sfilata dei carri allegorici. Come anticipato, tanti gli spettatori e la gente a passeggio in un clima di festa. Dopo il primo appuntamento di mercoledì a Bellaria, la sfilata si è spostata nella zona di Igea Marina.

"I carri sono partiti poco dopo le 21 dalla rotonda vicino al Polo Est racconta Kris Alan Brandini, uno dei partecipanti "e hanno proseguito, in direzione sud, sul lungomare di Igea Marina, sfilando fino alle 23. I tanti carri, provenienti da varie località, hanno distribuito caramelle, magliette e gadget vari. Il clima mite ha dato una mano alla riuscita dell'evento.

Tutto si è svolto senza problemi grazie alla presenza delle Forze dell'Ordine, con la Protezione civile, il personale medico e i numerosi volontari.