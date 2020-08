Cronaca

Misano Adriatico

| 07:21 - 07 Agosto 2020

Ambulanza in azione (immagine di repertorio).

Grave incidente stradale prima dell'alba di venerdì a Misano. Per cause ancora al vaglio un motociclista, di cui non sono note le generalità, è andato a sbattere finendo a terra. E' successo verso le 4.30 del mattino in via Tavoleto. E' stato portato in ospedale a Cesena in condizioni serie. Sul posto un'ambulanza, un'automedica e i Carabinieri.