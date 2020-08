Novafeltria Calcio, ecco il regista di centrocampo: Manuel Muccioli ex Rimini

Sport

Novafeltria

| 20:52 - 06 Agosto 2020

Il momento della firma di Manuel Muccioli per il Novafeltria (in gallery Agostini).

Il Novafeltria Calcio affida le chiavi del centrocampo a Manuel Muccioli, 24 anni a dicembre. Il regista classe '96 ha militato nelle ultime stagioni nel campionato interno sammarinese, con le maglie di Domagnano e Cosmos, ma ha vestito anche la maglia del Rimini ai tempi dell'Eccellenza, sotto la gestione Grassi, e quella del Cattolica. Prima dell'esperienza biancorossa, due stagioni con la divisa bianconera della Sampierana. Per completare il centrocampo c'è anche un altro under: il 2003 Tommaso Agostini, in arrivo dal Pietracuta.