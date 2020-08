VIDEO Scontro frontale tra due Bmw a Igea Marina, un ferito grave

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 19:41 - 06 Agosto 2020

Uno scontro frontale a Igea Marina, all'altezza del sottopasso di via Pertini. Uno schianto violento, dove uno dei due conducenti è rimasto gravemente ferito e portato all’ospedale Bufalini di Cesena in elisoccorso. E’ il bilancio di un incidente stradale avvenuto giovedì pomeriggio, all’altezza del sottopasso di via Pertini. Lo schianto è avvenuto attorno alle 17. Stando ad una prima, e ancora sommaria ricostruzione della Polizia Locale di Bellaria, intervenuta sul posto per i rilievi, una delle due auto coinvolte, entrambe Bmw, pare abbia invaso la corsia opposta. Su una viaggiava una coppia: l’uomo è rimasto ferito in maniera grave. Il conducente dell’altra auto, dopo l'impatto, ha fatto perdere le proprie tracce, allontanandosi a piedi. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Bellaria. Per consentire i soccorsi e i rilievi il tratto è stato momentaneamente chiuso.