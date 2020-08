Rimini Calcio, la risposta alla Savignanese: "Mastronicola non era sotto contratto con loro"

Sport

Rimini

| 19:11 - 06 Agosto 2020

Alfredo Rota.

La nomina di Alessandro Mastronicola ad allenatore del Rimini ha creato attrito tra la società biancorossa e la Savignanese, la squadra con la quale il tecnico era destinato a proseguire la sua carriera in panchina, prima della nuova chiamata da via XX Settembre. Il Rimini risponde alle accuse, sottolineando che "Mastronicola nel momento in cui è stato contattato dal nostro direttore non era vincolato da nessun tipo di contratto" e al contempo i dirigenti gialloblu De Falco e Longobardi erano stati messi al corrente della situazione. "Lealtà e correttezza sono valori che ci hanno sempre contraddistinto, non permettiamo mai a nessuno di metterli in discussione", spiega una nota della società biancorossa.