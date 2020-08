Questo week-end la notte è 'rosa', concerti, cinema sotto le stelle, degustazioni: ecco cosa fare

Eventi

Notte Rosa 2020.

La Notte Rosa accende i riflettori con tantissimi di eventi diffusi in riviera, adatti a tutti e tutti rigorosamente organizzati in sicurezza. Non vi resta che scegliere il vostro divertimento per questo “Pink-Week” tutto da vivere! Ecco qualche idea.





LA NOTTE ROSA A RIMINI



La Pink Week arriva al giro di boa e si prepara al weekend, pronta ad accogliere, in completa sicurezza ed in spazi aperti, eventi musicali in luoghi ed orari inusuali.

Sarà un weekend tra le sette note d’autore quello che si apre venerdì 7 agosto alle ore 21.30 all’Arena Lido San Giuliano con Alex Britti che torna in scena accompagnato dalla sua band, musicisti eclettici per un concerto dal sapore blues e jazz.

Il sabato regala un doppio appuntamento (Rimini Terme, ore 05.30 - Ingresso gratuito con telo mare proprio fino a esaurimento posti): all’alba sarà il pianoforte di Giovanni Allevi, il celeberrimo compositore e pianista, a far risuonare a Rimini Terme note di musica senza tempo; alla sera invece sale sul palco di RDS 100% Grandi Successi a Rimini Francesco Gabbani che presenterà alcuni dei suoi successi ed il nuovo singolo “Il sudore si appiccica”. (Belvedere Piazzale Kennedy, ore 21.00). QUI il programma.



Nuovo appuntamento, sabato 8 agosto alle 21.30 per “E la chiamano Rimini, artisti uniti per la città”, il progetto che coinvolge 36 tra cantautori, musicisti, band riminesi che hanno partecipato alla realizzazione di un doppio album e che si sono alternati in una straordinaria versione del tutto inedita e corale della canzone Rimini di Fabrizio De André e Massimo Bubola. QUI tutte le info.





LA NOTTE ROSA DI RICCIONE



Il sole di Riccione in agosto si tinge dei mille colori, dell’energia e dei suoni di Radio Deejay. Venerdì 7 agosto alle ore 21 gli special guest di Deejay On Stage sono i The Kolors, uno dei gruppi musicali più amati degli ultimi anni. Formatisi nel 2010, The Kolors ottengono negli anni sempre maggiore successo dalla critica e dai fan.



Cabaret, musica e intrattenimento a Riccione Paese, tutto sorseggiando un buon aperitivo. L’Aperitivo sul Corso a Riccione Paese anima il weekend, con tavoli all’aperto dove godersi le prelibatezze dei locali e delle gastronomie di quartiere, un’occasione anche per fare shopping nei negozi e nelle botteghe di paese. Inoltre: bancarelle, luci, spettacoli di cabaret, teatro di strada e presentazioni di libri. In programma venerdì e sabato dalle 18.



Sabato all’alba, dalle 6 e 30 alle 7 e 30, Yoga al sorgere del sole sul lungomare di Riccione. Nella bella cornice di Villa Mussolini, si potranno accogliere i primi raggi del sole nell’aria tersa del mattino, nel respiro del corpo e della mente, come insegna l’antichissima disciplina.



E il giorno dopo, sempre all’alba, Sarah Jane Morris, Tony Rémy in Sweet little mystery.

Quest’anno il risveglio all’alba sulla spiaggia assume ancora più valore emozionale. È richiamo forte alla necessità di riconnettere il corpo all’armonia della natura attraverso le benefiche vibrazioni della musica. Special guest Sarah Jane Morris - data unica in Italia - da oltre trent’anni una delle più apprezzate interpreti soul al mondo che si esibirà in riva al mare.



E inoltre diciotto appuntamenti riservati al mondo dello sport e ai suoi appassionati. Il connubio tra Deejay e lo sport da anni ha contribuito ad alimentare il palinsesto di Riccione e della radio stessa con format del tutto originali e accattivanti. Quest'anno vengono proposti corsi e attività di fitness, wellness e corsa al mattino e al pomeriggio con particolare attenzione alle pratiche del dynamics stretch, pilates, yoga, run, group cycling, functional training, cardio tone e fit moving.





LA NOTTE ROSA DI CATTOLICA



Da venerdì 7 a domenica 9 agosto nel cuore di Cattolica, Piazza Prima Maggio, andranno in scena tre show del cartellone estivo di Hastag Cattolica, il palinsesto di musica, spettacoli, teatro estivi, che in quest’occasione si sposa con le centinaia d’eventi in programma in Romagna per l’edizione 2020 della Notte Rosa. (Inizio concerti sempre ore 21.00).

Tre serate organizzate e presentate da Andrea Prada e la sua WOW Eventi, con il sostegno e la partecipazione del brand del gioiello per tutti delle sorelle Fabbri, Marlù e la collaborazione dell’amministrazione cittadina. QUI news e intervista.



Si ride all'arena della Regina di piazza della Repubblica. Sabato 8 agosto andrà in scena lo spettacolo “Giacobazzi & Friends”, ricco di ospiti e che prevede il meglio di Giacobazzi in due ore di divertimento. Fra i suoi “friends” spiccano Andrea Vasumi, Alessandro Politi, iMasa.





LA NOTTE ROSA DI MISANO



Venerdì saranno effetti speciali e magiche ambientazioni a farla da padrona. “Meraviglia” è il titolo dello spettacolo portato in scena dalla compagnia acrobatica Sonics in programma alle 22:00 in Piazza della Repubblica.



Un’atmosfera magica avvolgerà il pubblico anche sul Lungomare Nord e in Piazza Roma, dove dalle 21:25 andrà è in programma “Lungomare Fantastico”.



La musica sarà invece il fil rouge della serata di sabato. In Piazza della Repubblica, dalle 21:30, i JBees che proporranno un tuffo nella disco music internazionale ed italiana degli anni 70-80 e 90.

La musica dance anni 70-80 e 90 sarà protagonista anche a Misano Brasile, dove dalle 21:30 si esibirà l’Euforika Band, mentre in Piazzale Colombo, a Portoverde, andrà in scena un tributo all’intramontabile Mina. A realizzarlo, con la sua voce emozionante, sarà Cristina Di Pietro.





ENOGASTRONOMIA



Questo week-end parte il nuovo format per Calici Santarcangelo, per continuare la tradizione della manifestazione, ma soprattutto per vivere belle emozioni in totale sicurezza.

Venerdì 7 e sabato 8 agosto, il nuovo format prevede esclusivamente Degustazioni Itineranti, tour guidati alla scoperta di 5 location suggestive, alcune non visitabili normalmente tra cui l’antico Serbatoio e il Monastero delle Sante Caterina e Barbara, che ospitano un totale di 15 cantine della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini, musica dal vivo, i racconti delle guide specializzate, lo studio del cosmo con gli Astrofili Santarcangiolesi e le incursioni degli artisti della Filodrammatica Lele Marini (con posti limitati e prenotazione consigliata). QUI tutte le info.



Terza ed ultima serata, domenica 9 agosto, per l’edizione numero 20 di “Note di Vino”, l’evento clou dell’estate dedicato alle migliori etichette e specialità regionali.

A San Clemente il vino è, da sempre, sinonimo di cultura. Le origini della sua preziosa viticoltura si perdono in scritti d’epoca remota. In un fazzoletto di colline punteggiate da filari e ulivi, lavorano e producono oggi alcune delle più importanti e rinomate cantine della Romagna e d’Italia. QUI tutte le info.





CINEMA SOTTO LE STELLE



Venerdì 7 agosto la Vela fa tappa a Novafeltria in piazza Roma con il film Non ci resta che vincere di Javier Fesser con Javier Gutiérrez, Sergio Olmo, Julio Fernández e José de Luna.



A Riccione per Cinema in Giardino, all’arena di viale Lazio, sabato alle 21 e 15, Aladdin, Film Disney in live action remake del classico d'animazione degli anni 90. Il film diretto da Guy Ritchie vede Will Smith nei panni del Genio della Lampada, Mena Massoud nel ruolo di Aladdin e Naomi Scott in quello della principessa Jasmine.



Domenica, nell’arena del Parco del Sole di Misano Brasile, per la rassegna Cinema sotto le stelle verrà proiettato “Cado dalle nubi”, commedia del 2009 di Checco Zalone dalla risata garantita.





LO SPETTACOLO DEI FUOCHI D’ARTIFICIO



E, ad unire tutti i territori e gli ospiti di questa Notte Rosa lunghissima, tra aperitivi in spiaggia, beach party, visite guidate, cinema e tanto altro, anche la magia dei fuochi d’artificio di mezzanotte, da sempre uno dei momenti più attesi ed emozionanti del Capodanno dell’Estate Italiana. Ed anche dei monumenti turistici della Romagna che per l’occasione, saranno illuminati di rosa.





DISCOTECHE





Venerdì si fa sul serio all’Altromondo Studios. Per tutti gli amanti della techno e della musica elettronica arriva in consolle Gigi d’Agostino.



Il Mamacita parte alla conquista del venerdì del Musica Riccione. In consolle Max Bringate e tutte la famiglia Roc Stars.



Mr Enjoy torna ad animare la Riviera con il suo grande stile. Gianluca Vacchi ospite esclusivo sabato alla Villa delle Rose.



Al Living Disco serata pink sabato, Minuz mattatore della serata. Maurizio Gubellini ospite in consolle insieme a Ciarlo Dj. Si cena, si canta, si balla.











