La natura che cura: a Pennabilli incontro all’Orto dei frutti dimenticati

| 17:49 - 06 Agosto 2020

L'orto dei frutti dimenticati.



Primo appuntamento per la rassegna “Un orto di libri” promossa dall’Associazione Pro Loco Pennabilli con l’architetto Andrea Mati. La conferenza dal titolo La natura che cura sarà incentrata sulla natura come miglioramento della vita, frutto della convinzione dell’esistenza di un profondo legame di simbiosi e condizionamento tra uomo e natura.



Mati è architetto e paesaggista, titolare dell’Azienda agricola Piante Mati di Pistoia e Presidente della Soc.Coop.Soc. Giardineria Italiana. E’ legato a realizzazioni e collaborazioni italiane ed estere con noti progettisti e architetti. Inoltre, è impegnato da sempre nel recupero di persone disagiate ed emarginate attraverso il lavoro di giardiniere e vivaista secondo la filosofia: pianta malata – persona malata = pianta sana – persona sana, espressione di un percorso di riabilitazione parallela tra esseri umani e vegetali. Mati è realizzatore dei giardini terapeutici, un mondo nel quale si fondono le sue conoscenze e le sue passioni, dalla musica e l'arte fino alla solidarietà.

Andrea Mati è considerato oggi uno dei massimi esperti nella realizzazione di aree verdi in grado di rispondere alle esigenze delle utenze fragili e di ridurre la somministrazione di farmaci, grazie al contatto diretto con la natura.

La conferenza, alle ore 18:00 di sabato 8 maggio, si svolgerà a Pennabilli, nella cornice ideale dell’Orto dei frutti dimenticati, ideato dal maestro Tonino Guerra.



L’evento è gratuito e non è necessaria la prenotazione.

Per informazioni: 0541 928659 – info@pennabilliturismo.it