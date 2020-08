Fiere Rimini e Vicenza, finanziamenti a espositori eventi internazionali 

Attualità

Rimini

| 17:37 - 06 Agosto 2020

Ingresso Rimini Fiera.

Gli espositori delle manifestazioni internazionali di Italian Exhibition Group (Ieg), quotata sul Mta di Borsa Italiana e specializzata in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici con le strutture di Rimini e Vicenza, potranno coprire parte dei costi di partecipazione grazie alle agevolazioni - anche a fondo perduto - annunciate da Simest ed erogate su risorse pubbliche gestite per conto del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, finanziamenti che verranno ulteriormente potenziati ed estesi a tutti i Paesi, anche all'interno dell'Ue. Lo annuncia una nota del gruppo fieristico. Le condizioni annunciate arrivano a immaginare importi finanziabili fino a 150mila euro per singola domanda. Di questo plafond, entro il limite di 100mila euro, il 40% è finanziabile a fondo perduto. Le informazioni sono disponibili sul portale sacesimest.it.