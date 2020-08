Tre giorni con Casa Madiba dalla parte di invisibili e sfruttati con "Persone prima dei profitti"

Eventi

Rimini

| 17:34 - 06 Agosto 2020

Un estratto della locandina degli eventi di questo fine settimana a Casa Madiba.

Il 6 agosto del 2018 tre giovani residenti nella Provincia di Rimini, Ebere, Bafode e Romanus persero la vita in un incidente stradale in Puglia mentre rientravano dai campi di pomodoro. Quella vicenda costò la vita in tutto a 12 braccianti stipati nel furgoncino del caporale di turno. Questa vicenda ha toccato da vicino la comunità riminese ma non è solo questo che spinge Casa Madiba a continuare a ricordare e denunciare: «È il modo in cui il territorio riminese accoglie, lavora, produce, vive a dover essere chiamato in causa». Nasce da questa riflessione “People before profits. Rimini summer camp”, tre giorni di campeggio, iniziative e riflessioni per ragionare sul nostro presente e immaginarsi insieme un futuro migliore.



«Pensiamo sia urgente combattere l'invisibilità alla quale sembriamo condannati/e. Sappiamo che non è necessario ma anche possibile, alzando la voce e accendendo i riflettori sulle nostre vite: lo abbiamo visto e spesso vissuto da vicino nelle rivolte nei campi, nei blocchi ai cancelli dei magazzini, nel coraggio di denunciare una macchina del divertimento che stritola chi vi lavora. Allora vogliamo credere che possiamo liberarci da queste condizioni e costruire insieme un futuro migliore. E possiamo farlo anche a partire da occasioni di incontro, condivisione e socialità»



Giovedì 6 agosto la giornata apre con l'inaugurazione della targa-ricordo alle 19, seguita da cena e concerto Marco Zanotti e Jabel Kanuteh con "Freedom of Movement”. Venerdì 7 laboratorio creativo per la marcia alle 9.30, mentre alle 18.30 tavola rotonda "Le persone prima dei profitti", seguito alle 21 con la presentazione del libro "Conquista il tuo quartiere e conquisterai il mondo. La mia vita con il rap di Militant A con showcase di Assalti Frontali feat Colpo di stato poetico. Sabato 8 alle 18.30 marcia degli invisibili.