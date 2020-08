Gabicce: torna Disco Diva, la grande musica con gruppi di fama mondiale

Eventi

Gabicce Mare

| 17:29 - 06 Agosto 2020

Lenny Zakatek, voce di The Alan Parsons Project.

Presentata mercoledì sera 5 agosto “Disco Diva Limited Edition”: un’edizione straordinaria all’insegna della solidarietà, due eventi di altissimo livello artistico che andranno in scena il 28 e 29 agosto nella location mozzafiato di Gabicce Monte.

“La scelta di questo 2020 così difficile per tutto il mondo, è stata quella di coniugare il potere della musica a sostegno della solidarietà per coloro che sono stati particolarmente colpiti dal covid 19, in particolare la citta di Bergamo- spiega Cristina Tassinari, conduttrice televisiva e art director del festival- Non a caso quest’anno abbiamo deciso di organizzare due serate sempre con il nostro filone artistico di altissimo livello, integrato con risvolti culturali e sociali”.



Il 28 e 29 agosto in piazza Valbruna a Gabicce Monte verranno allestite due cene esclusive a numero chiuso (prenotazione obbligatoria) che permetteranno di godere in prima linea dello spettacolo degli artisti internazionali, pur mantenendo il distanziamento sociale previsto dalle leggi vigenti. Per accedere alle serate è necessario prenotare la cena con largo anticipo, essendo a numero chiuso, data l’esclusività dell’evento. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza al Fondo di Mutuo Soccorso del Comune di Bergamo, promosso dalla Fondazione Teatro Donizetti, per sostenere chi è stato colpito dal covid 19 e che è in maggiore difficoltà.



“Non volevamo rinunciare del tutto all’evento che da cinque anni a questa parte caratterizza la nostra città a livello internazionale- spiegano il Sindaco Domenico Pascuzzi e l’Assessore al Turismo Marila Girolomoni- e abbiamo voluto creare un format diverso, a scopo benefico per la città di Bergamo, duramente colpita dalla pandemia nella scorsa primavera. Così è nata l’idea di unire solidarietà e spettacolo di alto livello che da sempre caratterizza Disco Diva. Saranno due serate particolari ed emozionanti, grazie alle quali potremo aiutare le persone in difficoltà”.



“Soprattutto quest’anno, come nelle scorse edizioni, la Regione Marche ha deciso di sostenere questa bellissima iniziativa che sta caratterizzando da qualche anno l’estate gabiccese- sottolinea il Consigliere Regionale Andrea Biancani- L’impegno della Regione è aumentato, con un sostegno di 20 mila euro, perché siamo consapevoli che la realizzazione di questo tipo di eventi necessiti di un’ulteriore spinta. Faccio i complimenti all’Amministrazione per aver creduto in questa iniziativa anche in questo momento, dandogli un risvolto solidale”.





Alle serate si potrà accedere dalle ore 19, quando partirà l’aperitivo con dj set a cura di Checco Tassinari. Seguirà la presentazione del libro “La Storia della Disco Music” di Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano, che già alla seconda ristampa ha venduto oltre 2200 copie, con la prefazione di Gloria Gaynor

e l’introduzione di Amii Stewart, rappresenta una vera e propria guida per orientarsi nel mondo della Disco Music. Ci sarà anche un contest dedicato alla cultura e all’intrattenimento che coinvolgerà il pubblico e verranno regalate copie del libro e altri gadget Disco Diva.



La serata di venerdì 28 agosto vedrà protagonista il live internazionale di Lenny Zakatek, voce di The Alan Parsons Project & Gonzales, Skeye Bergamo, band di musicisti bergamaschi capitanata da Massimo Numa con guest Stuart Elliot, batterista della formazione Alan Parsons, che ripercorreranno la storia di questa grandissima band che ha accompagnato tutti noi dagli anni ’70 ad oggi e ha firmato successi mondiali tra cui in primis “Eye in The Sky”.



La serata di sabato 29 agosto sarà la volta del live di Alan Sorrenti, artista italiano conosciuto in tutto il mondo per i suoi successi planetari quali “Figli delle Stelle” e “Tu sei l’unica donna per me” e l’artista internazionale Christine Wiltshire singer disco, che nel 1978 divenne famosa per le hit mondiali "Keep on Jumping" e “Weekend” con il gruppo “Musique”, “Phreek” e “Poussez!” prodotto da Patrick Adams, tracce divenute cult nel mondo del clubbing newyorchese, che canterà un medley di grandi successi del mondo della disco. Gli artisti si esibiranno rigorosamente live accompagnati dalla Dino Gnassi Corporation.



Entrambe le serate saranno seguite in diretta nazionale da Radio Studio Più e Radio 60’ 70’ 80’. Costo cena: euro 45,00. Per informazioni e prenotazioni cell 3394040288.