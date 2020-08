Marignano: Vetrine a tema e una serate sulle streghe di San Giovanni per la settimana rosa

Eventi

San Giovanni in Marignano

| 16:55 - 06 Agosto 2020

Notte dei talenti a San Giovanni in Marignano.

Anche San Giovanni in Marignano si prepara al weekend della Notte Rosa, che sarà ricco di eventi, ma anche di suggestioni. Infatti gli esercizi commerciali del centro stanno allestendo le proprie vetrine e preparando menu tematici,per celebrare il romanticismo e l’amore nel Granaio dei Malatesta.



Lo scorso sabato è andata in scena una speciale e divertente anteprima “La Notte dei Talenti – special” con tanti ospiti e sorprese.



Domani (venerdì 7 agosto) alle ore 21.15 è in programma la proiezione del film “Solo cose belle” alla presenza del regista Kristian Gianfreda, del cast e della produzione. Dopo la proiezione, che sarà l’occasione per vedere San Giovanni sul grande schermo, si potrà potremo dialogare con i protagonisti e conoscere tante curiosità.



A seguire verrà dedicato uno spazio per il riconoscimento dei volontari e delle realtà che hanno supportato l’Amministrazione comunale durante l’emergenza Covid. Sarà un momento molto emozionante in una cornice davvero speciale (Posti limitati. Si consiglia di arrivare per tempo).



Domenica una serata tutta dedicata alle “streghe di San Giovanni”. Dalle ore 21.15 si potranno conoscere segreti e suggestioni de “La Notte delle Streghe”, tradizioni e ritualità popolari della Romagna, ma anche fare “strani” e magici incontri grazie alla collaborazione delle Associazioni e del commercio del territorio.



A seguire “The alchemy of fire”, uno spettacolo di fuoco con Lucie Vendlova, una delle protagoniste del Rogo delle passate edizioni, con la collaborazione de L’Ufficio Incredibile.



Il cartellone di eventi "Estate fuori dal Comune” è promosso e coordinato da Aps Pro Loco e continuerà, la prossima settimana, con gli eventi di “Itinerari Letterari reloaded” in collaborazione con Rapsodia.