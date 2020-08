Savignanese Calcio attacca Mastronicola e il Rimini: "Sleali e scorretti"

Sport

Savignano sul rubicone

| 16:48 - 06 Agosto 2020

Alessandro Mastronicola.

I vertici della Savignanese Calcio attaccano Mastronicola, dopo la sua scelta di accasarsi al Rimini, ma anche la nuova società biancorossa, accusandoli apertamente di slealtà e scorrettezza. I dirigenti gialloblu non avrebbero mai fatto le barricate, negando a Mastronicola il placet per sedersi nuovamente sulla panchina del Rimini, ma non hanno gradito il modus operandi del tecnico: "Farci trovare davanti al fatto compiuto, a 15 giorni dalla ripresa della nostra attività, non è sicuramente il modo e il tempo giusto, dopo che ci eravamo accordati con lo stesso per la conduzione della nostra Prima Squadra per la stagione prossima già dal mese di Giugno, lasciando così cadere altre opportunità". Secondo quanto riferito dai dirigenti della Savignanese, il Rimini avrebbe agito senza informare la società gialloblu, "fregandosene di metterci in difficoltà". Chiosa la nota della Savignanese: "Il tempo è galantuomo, noi riprendiamo il nostro cammino con fierezza, determinazione e sempre a testa alta".