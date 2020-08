L’ambasciata del Belgio finanzierà due progetti di solidarietà a San Marino

Attualità

Repubblica San Marino

| 16:29 - 06 Agosto 2020

Donazione dell’Ambasciata del Belgio in Italia.

Altro gesto di solidarietà alla Repubblica da parte, questa volta, dell’Ambasciata del Belgio in Italia, la quale finanzierà due progetti di solidarietà nei confronti di San Marino e delle sue istituzioni sanitarie.



Una parte della donazione è destinata all’Istituto per la Sicurezza Sociale, in particolare all’acquisto di dispositivi di protezione individuale come disinfettanti, camici monouso e mascherine. Il resto della somma invece servirà a sostenere il Servizio Minori nell’acquisto di materiale elettronico che verrà messo a disposizione dei giovani utenti.



La Segreteria di Stato si compiace di questo ennesimo gesto di solidarietà internazionale proveniente da un Paese Amico come il Belgio, rimarcando le solide relazioni bilaterali e multilaterali.