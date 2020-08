Sagra Musicale Malatestiana: rinviata al 9 agosto la prevendita biglietti al teatro Galli

Attualità

Rimini

| 16:20 - 06 Agosto 2020

Teatro Galli di Rimini.

E’ rinviato a domenica 9 agosto l’avvio della prevendita per gli appuntamenti della 71esima edizione della Sagra Musicale Malatestiana. Il posticipo di un giorno rispetto alla data prevista e annunciata è legato alla volontà di allestire al Teatro Galli lo spazio per l’ultimo saluto della Città a Sergio Zavoli, il giornalista e scrittore scomparso ieri (mercoledì 5 agosto) e che domani (venerdì 7 agosto) tornerà nella sua Rimini.



L’inizio della prevendita per la Sagra Malaestiana dunque sarà domenica 9 agosto, con gli stessi orari e le stesse modalità precedente comunicate. La prevendita inizierà alle 10 del mattino, ma già alle 9 saranno distribuiti i numeri che serviranno a regolare l'ordine di accesso alla biglietteria, che avverrà seguendo tutte le disposizioni anti-Covid. Per accedere sarà obbligatorio indossare correttamente la mascherina, igienizzare le mani nei dispositivi posti all'ingresso del teatro e mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro sia all'interno sia all'esterno del teatro. L’accesso del pubblico in teatro sarà contingentato dal personale addetto. Sempre domenica, a partire dalle 11, sarà attivata la vendita on line (http://biglietteria.comune.rimini.it/). La prevendita proseguirà, compatibilmente con la disponibilità di posti, nei consueti orari di biglietteria: dal martedì al sabato dalle ore 10 alle 14 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15 alle 17,30. Per maggiori informazioni www.sagramusicalemalatestiana.it/biglietteria/biglietti/biglietti-sagra-musicale-malatestiana