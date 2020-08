Sabato 8 agosto: a Morciano omaggio musicale a Fabrizio De Andrè

Eventi

06 Agosto 2020

Il gruppo romagnolo Artenovecento, foto Demiranis.

A 50 anni dall'uscita de "La Buona Novella", l'ensemble romagnola porta a Morciano un omaggio in musica al grande cantautore e poeta genovese.



Artenovecento è un gruppo romagnolo che da 17 anni propone il repertorio di Fabrizio De André. L’ensemble nasce con intenti divulgativi ed è composto da musicisti provenienti da esperienze diverse, ma spinti dalla voglia comune di riscoprire, e far scoprire, l’opera del cantautore genovese.



L’interpretazione dei brani è personale, ma non tradisce lo spirito e la sostanza delle canzoni di De André. Il repertorio attinge un po’ da tutta la discografia del cantautore genovese, e i concerti sono arricchiti da aneddoti che coinvolgono il pubblico durante l’esecuzione dei brani, e che riguardano la vita di Faber e le sue canzoni.