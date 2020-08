Kart, brillante secondo posto per il giovane pilota romagnolo Nicola Bartolini

Sport

Rimini

| 15:38 - 06 Agosto 2020

Nicola Bartolini a Pomposa.

Una soddisfazione grandissima per Nicola Bartolini, il giovane pilota romagnolo. Dopo mesi di stop forzato a causa dell'emergenza sanitaria, domenica 2 agosto 2020 è salito di nuovo a bordo del suo kart siglato Oberon sulla pista di Pomposa per disputare il Campionato Regionale. Una grande sfida per lui che, determinato e talentuoso, ha portato a casa un secondo posto sia nella sua categoria Kzn junior che nella classifica assoluta .

Nicola, ci racconti la tua gara e cos'hai provato salendo nuovamente sul tuo kart?

“È stata un'emozione grandissima, davvero difficile spiegarla a parole. Ho la velocità nel sangue e ho sempre voluto fare il pilota sin da bambino. Sono stati mesi duri per tutti, ed anche per lo sport ma finalmente tutto sembra essere tornato alla normalità e sono felice di gareggiare insieme a Oberon. In questi mesi ho effettuato diversi test per prendere confidenza con il nuovo telaio. La gara è andata molto bene. Abbiamo portato a casa due coppe per un secondo posto sia nella mia categoria che in quella assoluta. Il telaio andava benissimo, era perfettamente in linea con le aspettative. Abbiamo riscontrato nel weekend qualche problema al motore che è stato parzialmente risolto la domenica. Siamo comunque molto soddisfatti, i risultati ottenuti ci fanno capire che stiamo seguendo la direzione giusta.Come sempre ho cercato di fare del mio meglio e sono già concentrato per la prossima gara di campionato.”



Sara Ferranti