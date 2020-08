Giovanni Allevi nella notte rosa di RiminiTerme con il suggestivo concerto all'alba

Eventi

Rimini

| 15:30 - 06 Agosto 2020

Giovanni Allevi.

Sabato 8 agosto alle 5.30, nella suggestiva cornice creata dal sorgere del sole sul mare, la musica di Giovanni Allevi accompagnerà la nascita del giorno sulla spiaggia di RiminiTerme. Il compositore e pianista porterà sul palco i suoi più grandi successi per lanciare un messaggio di speranza e fiducia.



Questa estate di rinascita si veste delle intense note del M° Giovanni Allevi. Il compositore e pianista, atteso lungamente dal suo pubblico torna ad emozionare con il suo inconfondibile e magico tocco, in alcuni appuntamenti esclusivi in compagnia del suo pianoforte. Giovanni Allevi porterà sul palco i suoi più grandi successi per lanciare un chiaro messaggio di speranza e fiducia.



Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Si invita il pubblico a portare il telo da mare e ad accomodarsi mantenendo la distanza minima di un metro.



BIOGRAFIA. Enfant terrible della Musica Classica Contemporanea, per le nuove generazioni è un autentico guru del rinnovamento della musica colta. Due diplomi con il massimo dei voti in Pianoforte al Conservatorio di Perugia e in Composizione al Conservatorio di Milano. Una Laurea con Lode in Filosofia, con la tesi "Il vuoto nella Fisica Contemporanea". Jeans, T-shirt, scarpe da ginnastica. Questo l'essential con cui il M° Giovanni Allevi va incontro al suo pubblico nei teatri più prestigiosi del mondo, dalla Carnegie Hall di New York all’Auditorium della Città Proibita di Pechino. Compositore, direttore d’orchestra e pianista, ha stregato con le sue note milioni di giovani, che affascinati dal suo esempio, si avvicinano alla musica colta e all'arte creativa della composizione. Numerose sono le Tesi di Laurea a lui dedicate. Il suo Concerto per Pianoforte e Orchestra n.1 è inserito nella sezione Musica XXI sec. del Concorso Pianistico Internazionale Città di Cantù. Dal 2013 è Ambassador di Save The Children, e si impegna nella tutela e salvaguardia dell’infanzia. L’Agenzia Spaziale americana NASA gli ha intitolato un asteroide “giovanniallevi111561”.