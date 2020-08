Meteo: dopo le piogge torna il sereno, weekend con sole e temperature gradevoli

Attualità

| 15:14 - 06 Agosto 2020

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Emissione del 06/08/2020 ore 14:00



Venerdì 7 Agosto 2020



Stato del cielo: Nuvolosità residua al primo mattino, più compatta verso i rilievi ma con schiarite ampie e cielo da poco nuvoloso a sereno già dalla seconda parte di mattinata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +16°C e +20°C, massime comprese tra +26°C e +29°C.

Venti: deboli/moderati da Nord-Est.

Mare: mosso con moto ondoso in graduale attenuazione.

Attendibilità: molto alta.



Sabato 8 Agosto 2020



Stato del cielo: Sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +16°C e +20°C, massime comprese tra +26°C e +30°C.

Venti: deboli dai quadranti settentrionali.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



Domenica 9 Agosto 2020



Stato del cielo: Sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +16°C e +19°C, massime comprese tra +27°C e +32°C.

Venti: deboli dai quadranti orientali.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



Linea di tendenza: il rinforzo dell’alta pressione andrà a determinare condizioni stabili e prevalentemente soleggiate anche nei primi giorni della nuova settimana. Temperature in aumento su valori superiori alla media ma senza particolare disagio bioclimatico dovuto all’afa.



