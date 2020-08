La scuola di Pennabilli non perderà la propria dirigenza, nonostante iscritti sotto la soglia

Attualità

Pennabilli

| 13:44 - 06 Agosto 2020

Istituto Comprensivo di Pennabilli.

L’attesa per la ripresa dell’anno scolastico dopo l’emergenza sanitaria si concentra in queste settimane sugli aspetti didattici ed organizzativi dell’offerta scolastica. “Oggi possiamo commentare positivamente l’anticipazione dell’assessore Paola Salomoni in merito al delicato tema delle autonomie scolastiche. Nonostante l’Istituto Comprensivo di Pennabili fosse infatti destinato a perdere la dirigenza per non aver raggiunto la soglia di iscritti necessaria a mantenerla, l’assessore regionale ha confermato che questo non avverrà. In attesa del decreto ministeriale di agosto che definirà nel dettaglio il quadro delle dirigenze, è stato infatti anticipato che Pennabilli non perderà la sua, almeno per l’anno scolastico 2020-21”, riporta Nadia Rossi, consigliere regionale Pd, a margine dell’audizione, che aggiunge: "Una notizia particolarmente positiva per le famiglie con bambini e ragazzi iscritti alla scuola dell’infanzia, alla primaria e alla secondaria di I grado che serve l’Alta Valmarecchia". Il consigliere regionale evidenzia: “La Regione a riguardo non ha competenze dirette, ma ha assicurato negli ultimi mesi un’attenzione specifica a questo tema. Attenzione che non verrà meno fino all’ufficialità della notizia, che sarà sancita dal decreto del Ministero atteso per il mese in corso”.