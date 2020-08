Settimana Rosa, niente feste al Samsara Beach di Riccione: chiuderà alle 22

Attualità

Riccione

| 13:29 - 06 Agosto 2020

La foto del Samsara è di repertorio e non risale all'estate 2020.

Il Samsara Beach Riccione chiuderà alle 22 nelle serate clou della settimana rosa, venerdì 8 e sabato 9 agosto. Lo comunica Rocco Greco, uno dei soci titolari del locale. La decisione è stata presa dopo un confronto diretto con le istituzioni, in previsione della possibile affluenza di molte persone e quindi dell'impossibilità di gestire questo flusso di visitatori.

"Di giorno il Samsara fornirà sempre gli stessi servizi di sempre, rimanendo un luogo accogliente e di intrattenimento sicuro fino al tramonto", spiega Greco, che aggiunge: "Sarà possibile godere del servizio spiaggia, del sole e del mare, come sempre, ma eviteremo ripercussioni sulla gestione della notte". Troppe incognite e pericoli in agguato, rileva la nota del locale: "Qualsiasi cosa accada durante questi eventi, la responsabilità ricade sui titolari dei pubblici esercizi. Già affaticati da una stagione non semplice, non possiamo permetterci multe e sospensioni di licenza. Faremo il possibile per rendere un servizio comunque in linea con i nostri standard".