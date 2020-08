Calcio RSM: ecco la rosa del San Giovanni 2020-21. Ultimi acquisti Rosti e Berardi

Sport

Repubblica San Marino

| 13:24 - 06 Agosto 2020

Le maglie del San Giovanni.

Il San Giovanni ha dato il via ufficiale alla stagione 2020-2021 nella bella cornice della Casa dei Capitani di Castello di Borgo Maggiore. Lunedì sera, la dirigenza al gran completo ha infatti presentato la rosa a disposizione di mister Paolo Baffoni e del suo staff.



“Sono otto a oggi i volti nuovi, innesti mirati per aggiungere un quid di esperienza e qualità in ogni settore. A quelli già annunciati si sono infatti aggiunti l’attaccante Marco Rosti, classe 1988 che proviene dalla Folgore, e il difensore 41enne Fabio Berardi, la scorsa stagione al Real Monteleone e in carriera protagonista di diverse promozioni. Un’arma in più per il gruppo. Restiamo comunque vigili e pronti a piazzare qualche altro colpo se capiterà un’occasione last minute” commenta il presidente Massimiliano Venturi.



Questa la rosa che lunedì 10 agosto inizierà la preparazione fisica precampionato (in neretto i nuovi acquisti).



PORTIERI

Arena Santino

Manzaroli Andrea (Pennarossa)



DIFENSORI

Berardi Fabio (Real Monteleone)

Conti Nicola

Olivieri Luca (Tropical Coriano)

Senia Enea

Tamagnini Nicolò

Tasini Michele

Urbinati Federico



CENTROCAMPISTi

Berardi Federico (Gambettola)

Cecchetti Edoardo

Comuniello Andrea (Gatteo F.C.)

Gobbi Alessandro (Gatteo F.C.)

Magnani Leonardo

Righini Alberto

Strologo Giulio



ATTACCANTI

Fancellu Nicolò (Gatteo F.C)

Fortunato Lorenzo

Moroni Andrea

Rosti Marco (Folgore)

Ugolini Marco



STAFF TECNICO

Allenatore Paolo Baffoni

Vice Allenatore Dolcini Massimo

Collaboratore tecnico Guerrieri Antonio

Preparatore dei portieri Antico Andrea