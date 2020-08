Rimini, controlli notturni su spiaggia e lungomare contro prostituzione e degrado

Cronaca

Rimini

| 13:18 - 06 Agosto 2020

Prostituta (foto di repertorio).

Proseguono i controlli della Polizia Municipale sull'arenile di Rimini e quelli finalizzati al contrasto della prostitzuione. Ieri notte (tra mercoledì 4 e giovedì 5 agosto) le pattuglie si sono occupate del tratto compreso tra i bagni 57 e 140: in azione sono entrati anche i cani dell'unità cinofila, Pablo e Thor. Tredici i verbali ad altrettante prostitute (sanzionate con 400 euro a testa), mentre otto le persone identificate. Altre otto persone, che avevano acceso un falò sull'arenile, sono state identificate e fatte sgomberare. L'amministrazione comunale rileva in una nota che i controlli si stanno concentrando su spiaggia e lungomare in un un momento cruciale dell'estate.