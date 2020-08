Riccione: imbrattano sottopassaggio con bombolette spray, denunciati anche due minorenni

Cronaca

Riccione

| 12:52 - 06 Agosto 2020

Il sottopassaggio imbrattato (in gallery coltelli e bombolette spray sequestrate dai Carabinieri).

E' intensa l'attività dei Carabinieri di Riccione finalizzata al contrasto della baby gang e al contrasto dei fenomeni di degrado cittadino. Ieri notte (tra mercoledì 5 e giovedì 6 agosto) una pattuglia che transitava in viale Parini ha sorpreso tre giovani che stavano imbrattando il sottopassaggio con bombolette spray. Sono stati fermati e identificati due bolognesi, un 19enne e un 16enne, e un 17enne di Ferrara. Le bombolette sono state sequestrate, così come tre coltelli, in possesso dei ragazzi, ora indagati per danneggiamento e porto abusivo di armi.