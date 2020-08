Bellaria, sindaco in visita ai centri estivi Sportland intervistato da giovani giornalisti

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:00 - 06 Agosto 2020

Il sindaco di Bellaria in visita al centro estivo.

Sono otto gli studenti delle scuole superiori, di età tra i 16 e i 17 anni, che nel periodo delle vacanze estive sono impegnati nel lavoro di supporto alle attività dei centri estivi Sportland, gestiti da Kiklos.



Tra i loro compiti, anche quello di realizzare il giornalino Sportlandnews, una vera e propria novità introdotta anche per “fare entrare” le famiglie dei bambini e delle bambine all’interno dei centri estivi, quest’anno preclusi a causa delle limitazioni anti Covid-19.



Andrea Armellini, Filippo Bisulli, Davide Campinoti, Jonathan Evangelista, Michael Farina, Giulia Gradara, Sofia Parini e Nicole Ricci, “formati” e guidati dalla giornalista Annamaria Gradara, sono i giovani redattori di Sportlandnews, settimanale sfogliabile online, che ogni lunedì viene condiviso con le famiglie e sui social.



Un’esperienza di crescita per i ragazzi, che si sono subito appassionati al lavoro di redattori e fotoreporter. Ogni settimana, raccontano sulle pagine del giornalino, con articoli e fotografie, cosa avviene nelle diverse scuole che ospitano i centri estivi, comprese le attività in spiaggia.



Proprio la scorsa settimana, invitato dalla redazione, ha fatto visita al centro estivo il Sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti. Accolto da redattrici e redattori, ha toccato con mano le attività quotidiane dei ragazzi, che si svolgono nel rigoroso rispetto delle norme anti contagio, conoscendo coordinatori e bambini. Dalla visita sono nati un servizio fotografico e un’intervista, pubblicati nell’ultimo numero di Sportlandnews.