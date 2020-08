Valpharma aiuta gli studenti affetti da autismo, contributo al comune di Talamello

Attualità

Talamello

| 11:57 - 06 Agosto 2020

Valpharma Group sostiene la crescita dei ragazzi rinnovando il contributo economico di 500 euro al Comune di Talamello finanziando le attività del Servizio Educativo Scolastico a favore di bambini e ragazzi affetti da autismo.

“L’impegno dell’azienda assume una significativa valenza sociale – ha dichiarato Emanuela Belloni, vicesindaco del Comune di Talamello con delega alla Pubblica istruzione, Cultura e Turismo - perché accanto al sostegno scolastico garantito in aula dal Ministero dell’Istruzione, attraverso il sostegno economico privato il Comune riesce a offrire agli studenti la compresenza di un educatore specializzato per tutta la durata dell’anno scolastico.”

A beneficiarne saranno uno studente di scuola superiore, un alunno della scuola primaria e due frequentanti la scuola d’infanzia.

Il servizio educativo è trasversale alla didattica e alla socialità, infatti gli operatori specializzati supportano gli alunni nell’utilizzo di strumenti digitali, li affiancano durante le attività motorie e ludico ricreative. In molti casi il loro rapporto prosegue poi anche fuori dalle ore di scuola, instaurando un vero e proprio legame affettivo e solidale.