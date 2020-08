San Marino, incontro con lo scrittore Eric Minetto a Borgo Maggiore

Eventi

Repubblica San Marino

| 11:34 - 06 Agosto 2020

Giovedì 20 agosto alle ore 21 l’autore e docente di scrittura Eric Minetto presenterà il suo nuovo libro “Ogni passo fa nascere una brezza” al “Castello del Circo” in via 28 luglio 224, a Borgo Maggiore-Repubblica di San Marino.



L’evento ha il patrocinio della Segreteria di Stato Istruzione e Cultura.



“Il Circo letterario” è un nuovo progetto culturale ideato da zoomma.news in collaborazione con “Il Castello del Circo” di Lucia Righi, prima realtà nel suo genere in territorio.

Le suggestioni ed emozioni della scrittura incontrano quelle oniriche e senza tempo di uno spazio magico, dove sogno e realtà si incontrano per offrire nuove suggestioni e stimoli.

Ad inaugurare al meglio quella che sarà un’iniziativa di lungo corso un ospite d’eccezione, l’autore torinese Eric Minetto, molto conosciuto sul Titano per avere proposto laboratori di scrittura sulla memoria, in veste di docente della scuola Holden, la scuola di Scrittura e Storytelling fondata da Alessandro Barrico, nel contesto di un’iniziativa legata alla memoria e alla sua conservazione organizzata dall’Università di San Marino.

La serata sarà presentata da Anna Chiara Macina e Carlo Biagioli.



Una grande occasione per parlare di scrittura “Grotta Magica della Resilienza- secondo Eric Minetto-luogo magico in cui scendere ogni volta che una paura ci chiede di essere addomesticata per diventare un superpotere”, inoltre nel corso della serata sarà presentato il nuovo libro dell’autore Ogni passo fa nascere una brezza. Rinascere sul cammino di san Francesco, un libro per tutti quelli che, camminando, lasciano sul Pianeta impronte di luce.