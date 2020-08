Eventi

Bellaria Igea Marina

| 11:30 - 06 Agosto 2020

Carri allegorici del carnevale in Rosa.

Successo per la prima serata del Carnevale in Rosa di Bellaria Igea Marina. Dalle 21 di mercoledì tantissime persone hanno seguito i colorati carri allegorici che, partendo da via Panzini all'altezza del palazzo del Turismo, sono poi giunti sul lungomare. Lancio di caramelle e gadget per i cittadini e turisti, tutto fatto nel rispetto delle norme anti-Covid con guanti e mascherine. Questa sera (giovedì) si replica ad Igea Marina sul lungomare Pinzon dalle 21.