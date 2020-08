Santarcangelo, due serate con Degustazioni Itineranti, tour guidati per 5 location suggestive

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 11:02 - 06 Agosto 2020

Degustazioni in centro a Santarcangelo.

Gli Organizzatori, Pro Loco e Città Viva, in stretta collaborazione con il Comune di Santarcangelo hanno ideato un nuovo format per Calici Santarcangelo, che consenta di continuare la tradizione della manifestazione, ma soprattutto che permetta di vivere belle emozioni in totale sicurezza.



Venerdì 7 e sabato 8 agosto, il nuovo format prevede esclusivamente Degustazioni Itineranti, tour guidati alla scoperta di 5 location suggestive, alcune non visitabili normalmente tra cui l’antico Serbatoio e il Monastero delle Sante Caterina e Barbara, che ospitano un totale di 15 cantine della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini, musica dal vivo, i racconti delle guide specializzate, lo studio del cosmo con gli Astrofili Santarcangiolesi e le incursioni degli artisti della Filodrammatica Lele Marini (con posti limitati e prenotazione consigliata).

In questa edizione così particolare, l’evento vuole essere occasione di collaborazione tra tutte le anime di Santarcangelo, da quella turistico culturale, alla enogastronomica, all’ospitalità.

L’atmosfera felliniana di Amarcord è stata scelta per caratterizzare le serate, condividere e costruire, grazie anche a Calici Santarcangelo, ricordi indimenticabili in un anno da rimuovere, per tornare a respirare la bellezza del nostro territorio.

Calici Santarcangelo rientra nel programma della Pink Week, con l'obiettivo comune di creare occasioni di divertimento nel rispetto delle direttive.