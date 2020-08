Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 10:19 - 06 Agosto 2020

I rifiuti in via Bornaccino a Santarcangelo.

Una ennesima segnalazione da parte di un nostro lettore sul conferimento non consono di rifiuti. Siamo a Santarcangelo in via Bornaccino e l'immagine inviata alla nostra redazione non lascia spazio ad interpretazioni: rifiuti ammassati all'esterno degli appositi contenitori. "La maleducazione è aumenta come l'immondizia" scrive il nostro lettore.



