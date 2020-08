Ultime "Note di vino" a San Clemente, verso la conclusione la 20esima edizione

Eventi

| 10:13 - 06 Agosto 2020

"Lee more touch band" ospiti musicali della seconda serata della manifestazione.

Terza ed ultima serata, domenica 9 agosto, per l’edizione numero 20 di “Note di Vino”, l’evento clou dell’estate dedicato alle migliori etichette e specialità regionali.

A San Clemente il vino è, da sempre, sinonimo di cultura. Le origini della sua preziosa viticoltura si perdono in scritti d’epoca remota. In un fazzoletto di colline punteggiate da filari e ulivi, lavorano e producono oggi alcune delle più importanti e rinomate cantine della Romagna e d’Italia.

Al nettare di Bacco, il paese natale del poeta-ciabattino Giustiniano Villa - forte della tradizione che lo vede inserito, a pieno titolo, nel circuito dell’Associazione Nazionale Città del Vino - dedica da 20 anni esatti - la prima edizione è datata al 2001 - una manifestazione di grande richiamo. Un evento a cui, al culmine della stagione estiva, partecipano gli appassionati del buon bere, della buona cucina e quanti, autentici estimatori e professionisti, scrivono del vino per mestiere.



Info e prenotazioni: 366.1021467, esclusivamente dalle 18 alle 21.30