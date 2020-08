Meeting di Rimini: trasmissioni ufficiali dell'evento sulla web radio

Attualità

Rimini

| 07:36 - 06 Agosto 2020

La 41ma edizione del Meeting di Rimini avrà una propria web radio, Meeting Plus radio in cui gli studenti universitari di Camplus racconteranno quanto succede. Più precisamente, Meeting Plus Radio sarà la trasmissione radiofonica ufficiale dell'evento e trasmetterà interviste esclusive agli ospiti e podcast degli eventi per 6 ore al giorno, tre ore al mattino e tre al pomeriggio. A coordinare i ragazzi nel loro ruolo di radiocronisti, ci saranno Concetta Russo, responsabile di Radio Meeting, e Camilla Valori di Radio Italia. Ogni giorno la radio si avvarrà di collaborazioni con ospiti e relatori del Meeting. Il Meeting 2020 si svolgerà in modalità "blended" con alcuni eventi dal vivo all'auditorium Palacongressi di Rimini e altri trasmessi su piattaforme digitali (sito, social, canale YouTube).