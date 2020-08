Sport

Rimini

| 19:02 - 05 Agosto 2020

Alfio Pelliccioni.

Il Rimini FC rende noto che, in accordo con il Sig. Alfio Pelliccioni è stato deciso di non intraprendere il percorso di collaborazione. Ringraziandolo per la disponibilità e la grande professionalità dimostrate, la società gli augura le migliori fortune. Il ruolo era stato dato per certo all’annuncio del nuovo proprietario e presidente Alfredo Rota.