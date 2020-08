Emilia-Romagna, andamento costante: 47 nuovi casi, +8 a Rimini

Attualità

| 17:32 - 05 Agosto 2020

Dagli 8523 tamponi refertati tra martedì e mercoledì sono stati scoperti 47 nuovi positivi al coronavirus nella Regione Emilia-Romagna, di cui 34 asintomatici. I tamponi hanno permesso anche di accertare 9 guarigioni, le quali portano il dato degli attuali positivi a salire a 1609, di cui però il 95% con sintomi lievi in isolamento a casa. Invariato rispetto a ieri il numero dei ricoveri in terapia intensiva (4); in calo (-6) i pazienti negli altri reparti Covid, che scendono a 73. In provincia di Rimini si sono registrati 8 nuovi casi.