La Settimana Rosa della Regina entra nel vivo: piano al tramonto e giovani webstar

| 17:11 - 05 Agosto 2020

Il pianista Remo Anzovino è tra i protagonisti del palinsesto cattolichino.

La Regina si tinge di Rosa con l'avvio dell'attesa Pink week. Si inizia mercoledì 5 agosto con il ciclo “Good Vibrations”: Emiliano Visconti racconterà la Berlino di David Bowie alle 21.15 in piazza del Tramonto. Molto atteso il suggestivo il concerto al calar del sole di Remo Anzovino che giovedì 6 alle 19 con il suo “piano solo” promette di incantare. Il compositore è uno dei massimi esponenti della musica strumentale italiana.



Torna anche lo spettacolo pirotecnico di mezzanotte sulla spiaggia. In contemporanea con tutte le altre località, il cielo della Regina si illuminerà venerdì 7 lasciando tutti affascinati e con il naso all'insù. Inoltre, tra il 7 ed il 9 agosto piazza Primo Maggio si trasforma in una vera e propria social-location grazie a #Cattolica, sul palco si alterneranno i top talent del web grazie alla partnership con il brand Marlù Gioiello. Attesa la coppia Sespo e Rosalba il cantante Random, Rass & Calle, RyanSeventeen17 e Margherita Principi, Riki, Emma Muscat e Astol. Si tratta del nuovo capitolo di #EnjoyCattolica, l'innovativo percorso di narrazione social della città di Cattolica. A presentare le tre serate sarà il conduttore Andrea Prada.



Ma gli eventi cattolichini non finiscono qui: la Pink week farà tappa anche al museo della Regina con l'appuntamento “Giallo antico: archeomisteri al Museo” (giovedì 6 agosto alle 21) e con la presentazione del libro di Matteo Incerti “I pellerossa che liberarono l'Italia” (sabato ore 21). Ed ancora, al Parco della Pace per la rassegna di cinema all'aperto “Fellini sotto le stelle” verrà proiettato La dolce vita (sempre sabato 21).



Si ride all'arena della Regina di piazza della Repubblica. Sabato 8 agosto andrà in scena lo spettacolo “Giacobazzi & Friends”, ricco di ospiti e che prevede il meglio di Giacobazzi in due ore di divertimento. Fra i suoi “friends” spiccano Andrea Vasumi, Alessandro Politi, iMasa.



L'assessora al turismo Nicoletta Olivieri invita cittadini e turisti a godere degli appuntamenti in programma: «Cattolica ha immaginato una settimana di emozioni per questa edizione della Notte Rosa con maggiore tempo e più spazi a disposizione per vivere il clima di festa. Così l'evento di riferimento della riviera Romagnola si è reinventato. Al centro di tutto rimane, infatti, il tema della sicurezza e le manifestazioni rispetteranno i protocolli vigenti. Sono numerosissime e diversificate le offerte per i cittadini e gli ospiti che vengono a trovarci».