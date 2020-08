Coronavirus, "Riviera Sicura" fa tappa a Cattolica con test sierologici rapidi per i turisti

Attualità

16:11 - 05 Agosto 2020

Giovedì 6 agosto in piazza delle Nazioni a Cattolica arriva la clinica mobile del progetto "Riviera Sicura", un camper dove turisti e bagnanti potranno recarsi, dalle 9 alle 13 e sino all'8 agosto, per effettuare il test di screening che evidenzia se si sono avuti contatti col Coronavirus.



Ai turisti, che potranno accedere alla struttura semplicemente presentandosi, senza bisogno di prenotazione, verrà eseguito l’esame sierologico rapido su goccia di sangue prelevato con pungidito. Il referto sarà consegnato immediatamente e, in caso di positività, verrà direttamente effettuato il tampone naso faringeo, in situazione di sicurezza. Per il test sierologico sarà richiesto all’utente un contributo di 10 euro mentre l’eventuale tampone sarà a carico dell’Azienda Usl.



L’iniziativa è realizzata dalla Regione Emilia- Romagna in collaborazione con l’Azienda sanitaria della Romagna e i Comuni coinvolti, con il preciso obiettivo di garantire soggiorni sicuri a chi ha scelto l’Emilia-Romagna come meta per le proprie vacanze e tranquillizzare i turisti in merito alla solidità ed efficienza del sistema sanitario regionale.