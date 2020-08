Ultimo incontro con gli autori a Verucchio: Benedetti racconta la Rimini

Eventi

Verucchio

| 16:03 - 05 Agosto 2020

La copertina del libro di Benedetti.

"Un nuovo altrove" di Pier Paolo Benedetti è il titolo che chiude il sipario sulla rassegna culturale della biblioteca Don Milani di Verucchio: giovedì 6 agosto alle 21 al museo civico archeologico la presentazione, moderata da Domenico Pazzini e dall’editore Walter Raffaelli.



È la poesia a chiudere il sipario sulla rassegna di "Incontri con libri e autori" organizzata dalla biblioteca di Villa Verucchio. Pier Paolo Benedetti è nato a Rimini nel 1942 e si è laureato in sociologia nel 1967. E’ stato dirigente Eni dal 1982 al 2001 e ha già pubblicato, di poesia, Nature morte con parole (1995) e Di terra di mare di me (2000) per i tipi delle Edizioni Per Bellezza; per la nostra casa editrice, Incipit (2010) e Viaggio alla fine del mondo e ritorno (2011). Nel 2019 ha pubblicato con l’editore Raffaelli il suo nuovo libro di poesie “Un nuovo altrove”: miriadi di piccole onde tirate a secco dall'alta e dalla bassa marea di memoria in memoria conducono al mare.