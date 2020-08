L'estate si accende ‘Sotto il sole di Riccione’: in piazzale Roma arrivano Samuel e The Kolors

Eventi

Riccione

| 14:32 - 05 Agosto 2020

Samuel.

Il sole di Riccione in agosto si tinge dei mille colori, dell’energia e dei suoni di Radio Deejay. Fino al 22 agosto ospiti speciali, protagonisti della scena musicale italiana e internazionale, sport, presentazioni di libri, interviste, esibizioni unplugged e dirette radiofoniche saranno i protagonisti dell’estate di Riccione a firma di Radio Deejay con la direzione artista di Linus e la partecipazione di Rudy Zerbi e Chicco Giuliani. Piazzale Roma ospiterà dieci grandi serate dedicate allo show e alla musica, diciotto appuntamenti con il fitness e lo sport dal mattino al pomeriggio tardi e il contest di Deejay On Stage riservato ai nuovi talenti.





A dare il via al ricco calendario di Deejay On Stage, domani sera, giovedì 6 agosto alle ore 21, il palco di piazzale Roma ospita Samuel, cantautore, chitarrista e frontman dei Subsonica. Passato attraverso diversi singoli di successo, una partecipazione a Sanremo e diversi riconoscimenti internazionali, con i Subsonica Samuel si afferma come una delle figure più importanti della scena musicale rock alternativa (e non) italiana. Da solista pubblica il primo album nel 2017, Il codice della bellezza, anticipato dai singoli La risposta e Rabbia. Lo stesso anno partecipa al Festival di Sanremo per la prima volta senza i Subsonica con il brano Vedrai. Con Mannarino pubblica nel 2018 il singolo Ultra Pharum. Nel 2019 Samuel entra nel quartetto dei giudici del talent show di Sky X-Factor insieme a Mara Maionchi, Malika Ayane e Sfera Ebbasta.





Venerdì 7 agosto alle ore 21 gli special guest di Deejay On Stage sono i The Kolors, uno dei gruppi musicali più amati degli ultimi anni. Formatisi nel 2010, The Kolors ottengono negli anni sempre maggiore successo dalla critica e dai fan. Dal primo album del 2014 I want, alla partecipazione e alla vittoria nel talent Amici di Maria De Filippi nel 2015, dalla partecipazione al Festival di Sanremo del 2018 fino al ruolo del frontman Stash in veste di professore di canto ad Amici, passando attraverso la pubblicazione di album e singoli di successo fra cui Everytime e l’album Out (2015), certificato quattro volte disco di platino in Italia per avere venduto oltre duecentomila copie. Nel 2017 esce il terzo album You e nel 2020 pubblicano il singolo Non è vero che anticipa il loro prossimo album e affonda le radici nei ritmi del funk made-in-Italy con un accento partenopeo in cui si scorge la dedicata voluta da Stash e compagni al grande Pino Daniele.