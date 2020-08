‘Un nuovo altrove’ di Pier Paolo Benedetti chiude gli incontri della Biblioteca Don Milani di Villa Verucchio

Eventi

Incontri con i libri e gli autori a Verucchio.

E’ la poesia a chiudere il sipario sulla rassegna di Incontri con libri e autori organizzata dalla Biblioteca Don Milani di Villa Verucchio. L’appuntamento è per giovedì 6 agosto nella bellissima cornice del Museo Civico Archeologico, dove Pierpaolo Benedetti presenterà il suo nuovo libro di poesie Un nuovo altrove (Raffaelli) in una serata che sarà moderata da Domenico Pazzini e Walter Raffaelli.



Pier Paolo Benedetti è nato a Rimini nel 1942 e si è laureato in sociologia nel 1967. E’ stato dirigente Eni dal 1982 al 2001 e ha già pubblicato, di poesia, Nature morte con parole (1995) e Di terra di mare di me (2000) per i tipi delle Edizioni Per Bellezza; per la nostra casa editrice, Incipit (2010) e Viaggio alla fine del mondo e ritorno (2011). Nel 2019 ha pubblicato con l’editore Raffaelli il suo nuovo libro di poesie “Un nuovo altrove”: miriadi di piccole onde tirate a secco dall'alta e dalla bassa marea di memoria in memoria conducono al mare.



Domenico Pazzini, insegnante in pensione, autore di saggi, dottore di ricerca in storia religiosa, è membro del Gruppo Italiano di Ricerca su Origene e Tradizione Alessandrina. Autore di numerosi studi di patrologia greca, in questa collana ha pubblicato In principio era il Logos. Origene e il prologo del vangelo di Giovanni (1983); Il prologo di Giovanni in Cirillo di Alessandria (1997) e Lingua e teologia in Origene. Il Commento a Giovanni (2009).



Walter Raffaelli è il fondatore della omonima casa editrice che dal 1992 pubblica con particolare attenzione libri di poesia.