Maxi Screening nell'area di Montecopiolo, 27 casi positivi e 100 persone uscite dalle quarantene

Montecopiolo

| 13:12 - 05 Agosto 2020

Nel riquadro il sindaco di Montecopiolo Pietro Rossi.

E' partito il maxi screening su base volontaria nel Comune di Montecopiolo al confine con la provincia di Rimini, a seguito del focolaio di Coronavirus scoperto nei giorni scorsi. I cittadini non sono stati obbligati a fare il tampone, che è stato realizzato tramite drive test. Al momento sono 27 i casi positivi e circa un centinaio le persone uscite dalle quarantene. Gli esami sono iniziati martedì e verranno ripetuti giovedì al mattino e al pomeriggio. I tamponi, circa 260 nella giornata di martedì, sono stati fatti esclusivamente su base volontaria e hanno riguardato i cittadini che non hanno avuto alcun contatto con le persone coinvolte nel primo screening. "I controlli e le quarantene hanno funzionato al meglio" dice il sindaco Pietro Rossi "l'atmosfera in paese è tranquilla, le attività economiche sono operative, la nostra zona è visitabile in assoluta sicurezza. L'unica nota stonata è l'immagine che sta uscendo all'esterno del nostro paese" si rammarica il Sindaco "non siamo in pericolo, non siamo assediati e tutto procede in sicurezza. La nostra zona è uno splendido polmone verde con sentieri, laghetti e splendide zone da visitare in tranquillità".