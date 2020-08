FOTO Addio al giormalista ravennate Zavoli: il ricordo del Riminese, dalla politica allo sport

Attualità

Emilia Romagna

| 12:54 - 05 Agosto 2020

Sergio Zavoli, foto Gallini.

«Ci lascia un grande giornalista, un maestro della televisione, uno straordinario narratore e osservatore del proprio tempo, che fu anche uomo delle Istituzioni. Una figura di straordinario spessore, umanità, intelligenza e cultura, che ha messo la propria vita a disposizione del servizio pubblico». Così il presidente della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ricorda Sergio Zavoli, giornalista, scrittore e politico, che si è spento all’età di 96 anni. «Zavoli era nato a Ravenna, cresciuto a Rimini, di cui era cittadino onorario, aveva radici forti e un solido legame con questa terra, di cui resterà una delle espressioni più alte. Alla nostra Regione, lo voglio ricordare, ha fatto un dono grandissimo. Dal 2004 al 2017 ha presieduto la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati: strumento di sostegno vero, sia morale che economico, per chi ha subito e sofferto reati particolarmente efferati. E anche in questo ruolo ha messo tutto sé stesso, e il suo forte senso della giustizia e della verità. Ai familiari- aggiunge il presidente- va l’affettuoso pensiero e il commosso abbraccio dell’intera comunità regionale».



«Oggi il nostro Paese e la comunità della provincia di Rimini in particolare piangono la scomparsa di un grande uomo che ha attraversato la storia, dal secondo dopoguerra ad oggi, raccontandola in quel modo mirabile che ne ha fatto un modello esemplare per tutti i ricercatori appassionati e rigorosi della verità. Se ne è andato Sergio Zavoli, un gigante assoluto della nostra epoca». Così Riziero Santi, presidente della Provincia di Rimini, ricorda Zavoli che di Rimini era cittadino onorario per avervi vissuto gran parte della sua giovinezza. «Cronista, maestro di comunicazione, storico e politico, una grande persona, oltre che un grande intellettuale e un grande italiano, una persona che sapeva sempre metterti a tuo agio, un uomo che ha fatto del senso di umanità la sua ricchezza».



Il Rimini football club ricorda come «in età giovanissima ha raccontato le gesta biancorosse attraverso indimenticabili radiocronache e non ha mai interrotto il legame affettivo con i riminesi. Rimini, con grandissimo orgoglio, lo ha nominato cittadino onorario nel 1972. In questo triste momento il RIMINI F.C. si stringe alla famiglia con le più sentite condoglianze».



Si aggiunge la capogruppo del PD dell'Emilia-Romagna Marcella Zappaterra: «Rigore e immaginazione, informazione e cultura, realtà e sogno. Sergio Zavoli è stato un interprete di spicco di tutto questo e la sua scomparsa ci lascerà un profondo vuoto. In un'occasione ebbe a dire "Siamo al servizio di un’idea, perché rimanga in vita il presupposto che una comunità deve saper difendere i più deboli, che vanno soccorsi nel momento del bisogno". Lo dichiarò riferendosi alle iniziative della Fondazione, ma sono certa che questo impegno sia stato alla base di tutta la sua attività"». E della consigliera regionale riminese del Pd Nadia Rossi: «Se penso Sergio Zavoli penso alla sua voce: profonda, sicura, tranquilla. Una voce che ha raccontato un secolo di storia italiana con passione, capacità, immaginazione e ironia, quelle doti che lo accomunano ai grandi talenti della nostra terra. Mai banale senza essere mai sopra le righe, fedele a se stesso nonostante gli stravolgimenti del panorama culturale di cui Zavoli è stato uno dei rappresentanti più illustri e di spicco. La Romagna e l’Italia perdono uno degli intellettuali di più alto profilo, lasciando un vuoto impossibile da colmare. Oggi lo si definerebbe uno storyteller per la sua capacità unica di entrare dentro le storie e trasmetterne l’essenza.Sensibilità che ha fatto la differenza anche nel suo ruolo di presidente della Fondazione emiliano romagnola per le vittime dei reati, ruolo che ha ricoperto fino al 2017».